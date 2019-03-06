Седан Geely Emgrand стал дешевле на 140 тысяч рублей

Китайская Geely приступила к приему предварительных заявок на обновленные седаны Emgrand 7 в России, укомплектованные новым базовым мотором. Речь идет о 1,5-литровом агрегате на 103 лошадиные силы, сочетающимся с «механикой». Благодаря этому стоимость автомобиля снизилась на 140 тысяч рублей и теперь составляет в стартовой версии 735 тысяч 900 рублей.

Напомним, что обновление седана Emgrand 7 состоялось еще прошлой осенью. Автомобиль комплектовался исключительно 1,8-литровым двигателем на 129 лошадиных сил, что сказывалось на его итоговой цене. Признав ошибку в «Джили» решили вернуть младший мотор в линейку Emgrand 7, пишет 110km.ru.

При этом техническое оснащение базового седана не пострадало. Он по-прежнему комплектуется кондиционером, двумя подушками безопасности, кнопкой пуска двигателя, бесключевым доступом, светодиодными ДХО, подогревом передних сидений и лобового стекла в зоне покоя «дворников» и задними сонарами.

Помимо них китайская 4-дверка оснащается системами курсовой устойчивости, экстренного торможения, контроля тягового усилия и другими.