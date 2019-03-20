Самый дешевый автомобиль в мире вышел в продажу в Индии

На индийском авторынке официально начались продажи самого дешевого автомобиля в мире. Речь идет о модели Qute от местной компании Bajaj.

Выпуск данного мини-автомобиля стартовал еще в 2015-м году, однако начать его продажи в Индии не позволяло законодательство страны, так как юридически данная модель является квадроциклом, а данной категории не было в единых правилах самодвижущихся ТС. Все это заставляло Bajaj отправлять малолитражки Qute на экспорт, но все изменилось в марте.

В законодательство Индии были внесены поправки, допускающие эксплуатацию и продажу квадроциклов в стране, которые выступили в силу на днях.

Напомним, что модель Bajaj Qute имеет следующие габаритные размеры: длина – 2752 мм, ширина – 1312 мм, высота – 1652 мм.

Приводит в движение компактный автомобиль 1-цилиндровый мотор на 13 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 70 километров в час. Расход топлива равен 3 литрам на 100 км.

Отметим, что в России Bajaj Qute продается по цене в 337 тысяч рублей.