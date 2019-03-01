Роскошный кроссовер Chery Exeed TX добрался до дилеров

Китайские дилеры Chery приступили к началу продаж на местном рынке нового премиального кроссовера Exeed TX. Первые машины уже доступны в отдельных автосалонах марки в КНР.

Сегодня, 1 марта, издание Autohome опубликовало первые снимки нового роскошного кроссовера.

Габариты автомобиля: длина – 4690 мм, колесная база – 2715 мм.

Кроссовер соответствует своему статусу и имеет весьма богатое оснащение, в которое входят камеры кругового обзора, стеклянная крыша, электропривод дверцы багажника, кожаный салон, адаптивный «круиз», система автоматической парковки и многое другое.

Приводит в движение Chery Exeed TX 1,6-литровый турбированный бензиновый 4-цилиндровый агрегат на 197 лошадиных сил, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

В Chery подтвердили, что в будущем новый Exeed TX, а также его удлиненная модификация TXL могут выйти и на европейский рынок.