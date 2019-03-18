Родители забывают про меры защиты детей в каждому восьмом ДТП

Согласно статистике МВД, большая часть аварий с участием детей происходит именно по вине водителей транспортного средства.

Несколько дней назад представители профильного ведомства решили рассказать о том, что в стране значительно сократилось количество аварий из-за плохих дорог. Кроме того, меньше стало и тех ДТП, которые произошли на встречной полосе. Что же касается аварий с участием несовершеннолетних, то более 80 процентов таких происшествий происходит из-за того, что водители нарушают ПДД.

Большая половина погибших детей приходится на тех, кто являлся пассажиром. Более того, за прошлый год аварийность в этой категории выросла почти на 2 процента. Всего в РФ погибло 628 детей до 16 лет. Специалисты утверждают, что очень часто виной всему является простая халатность в отношении обеспечения безопасного передвижения. В каждом 8-ом ДТП ребёнок ехал в авто не пристёгнутый или же без специального кресла, адаптированного под конкретный возраст.