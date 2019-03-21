Renault начала тесты полностью электрического Duster

Компания Renault через свое дочернее подразделение Dacia вывела на тесты полностью электрическую версию вседорожника Duster.

Автомобиль на днях был замечен на одном из северных полигонов в Европе фотошпионами британского портала AutoEvolution, причем, судя по сведениям издания, тестами прототипа занимается спецподразделение Renault Sport, что дает повод предположить: заснятый на фото автомобиль является спортверсией модели Dacia Duster EV.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете от общественности и журналистов. Единственное, что известно по данной модели на сегодняшний день точно, в продажу электрический «Дастер» поступит в 2021 – 2022 году.