Появилась новая информация про недорогой седан Chevrolet

В сети был опубликован официальный тизер на новую четырёхдверку компании Chevrolet. Первым рынком для неё вероятнее всего станет Поднебесная, а спустя время авто появится и в других странах.

В английском тизере новинка называется Onix, а вот для Китая авто называют Cavalier Onix, а это может говорить о том, что машина будет продаваться в качестве модели новой генерации, хотя первая не собирается в «отставку», так как старт продаж состоялся только 3 года назад и спрос на неё вполне высокий. Так, в прошлом году автомобиль набрал в показателях продаж более 33 процентов.

Что касается опубликованного тизера, то на нём авто изображено в модификации redline. Как и ясно из названия, особенностью этой машины являются красные вставки в отделке. Кроме того, машина имеет оригинальную решётку радиатора, а также новые колёсные диски.

Пока что фирма производитель не спешит рассказывать, какие технические характеристики будут у обновлённого автомобиля. А благодаря профильному китайскому ведомству удалось узнать, что авто поступит в продажу с моторами на 1.0 и 1.3 литра, которые имеют отдачу в 116 и 103 лошадиные силы. Возможно глобальная модификация авто получит и другие моторы в линейке.