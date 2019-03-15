Перелицованная версия Hyundai Creta от Kia обновилась

Южнокорейская Kia готовит к выпуску обновленную версию кросcовера KX3, который, в свою очередь, представляет собой перелицованную версию российского бестселлера Hyundai Creta.

На днях в Сети появились первые фотографии новинки, опубликованные министерством промышленности Китая.

Кроссовер 2020 модельного года получил новую решетку радиатора, модернизированную оптику на светодиодах, а также видоизмененные бамперы.

Приводить в движение «паркетник» будет 1,6-литровый турбированный мотор на 177 лошадиных сил, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом». Базовая версия нового кроссовера KX3 будет переднеприводной, а полный привод предложат покупателям в качестве опции. В моторную линейку новинки также должен войти прежний 1,6-литровый атмосферный агрегат на 125 “сил”.

Продажи обновленного Kia KX3 в Китае стартуют летом этого года. Цены на кроссовер пока не объявлены.

Дореформенная версия этой модели, вышедшая в 2015-м году, доступна сейчас покупателям из «Поднебесной» по цене от 109 тысяч 800 юаней или 1 миллион 73 тысячи рублей.