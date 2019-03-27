Опубликованы официальные изображения нового Citroen C4

Несколько дней назад в сеть попали шпионские фотографии обновлённого автомобиля Citroen C4. Теперь же сам производитель опубликовал официальные изображения седана.

Напомним, что внешние изменения машина получила ещё несколько лет назад. Тогда авто оснастили обновлённой радиаторной решёткой, другими бамперами, а также светотехникой. А вот в салоне в тот раз не произошло никаких видимых изменений. В этом рестайлинге производитель решил поступить иначе: оставил нетронутым экстерьер, и существенно обновил интерьер.

Судя по фотоснимкам, автомобиль получит переделанную переднюю панель, а также рулевое колесо с тремя спицами и новые карты на дверях. Кроме того, модифицировался блок для работы с системой климат-контроля. А мультимедийный комплекс теперь будет функционировать под управлением сенсорного экрана на 9 дюймов.

Под капотом автомобиля будет установлен турбированный мотор на бензине с отдачей в 1.2 литра, который имеет мощность в 136 лошадиных сил. Ему альтернативой может стать мотор на 1.6 литра с мощностью в 167 лошадиных сил. Оба двигателя будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней, а первый может сочетаться с такой же трансмиссией, но механического типа.