Опубликован рендер нового Subaru WRX STI 2020

Итальянское подразделение портала Motor1 опубликовало рендер нового поколения Subaru WRX STI 2020. Изображение создано независимыми дизайнерами с оглядкой на концепт-кар Subaru Viziv Performance, дебютировавший на автосалоне в Токио в 2018 году.

Судя по рендеру, новая генерация WRX STI получит скорее эволюционный дизайн, нежели революционный.

Автомобиль может сохранить криволинейную 6-угольную радиаторную решетку, а также мускулистые крылья с фары C-образной формы.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, хотя последние слухи говорят о появлении в линейке «заряженной» модели японцев гибридной силовой установки.