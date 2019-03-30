Новый кроссовер Renault для РФ сфотографировали в Москве

Компания Renault «выкатила» на тестовые испытания свой новый глобальный кроссовер, первым рынком для которого станет Россия. Речь идет о модели Arkana, концепт которой был представлен на Московском автосалоне 2018 года.

На днях в Сети появились первые шпионские фото новинки, кузов которой оклеен плотной камуфляжной пленкой. Снимки были сделаны на одной из улиц Москвы.

Полноценно рассмотреть дизайн Arkana из-за защиты от фотографов в виде камуфляжа не получится. Не исключено, что серийное исполнение этой модели получит минимальное число изменений по сравнению с прототипом, показанном на ММАС-2018.

Ожидается, что новый Renault Arkana, производство которого будет налажено на заводе «Рено» в Москве, расположится в модельном ряду французской марки между Kaptur и Koleos. Стоимость автомобиля составит не менее 1 миллиона 500 тысяч рублей, что сделает данный кроссовер самым доступным кросс-купе в бюджетном сегменте.