Новая Hyundai Sonata добралась до дилеров

Новое поколение седана D-класса Hyundai Sonata уже поступило в распоряжение дилеров марки в Южной Корее, несмотря на то, что официальный старт продаж новинки запланирован на конец марта.

Первоначально для местных покупателей будет доступна версия «Сонаты», оборудованная атмосферным 2-литровым мотором на 160 лошадиных сил. Позже на рынок выйдет модификация с 1,6-литровым турбированным агрегатом и электрическим мотором, а также «газовая» версия на 146 «сил».

В арсенал стартовой комплектации седана вошли: кондиционер, девять подушек безопасности, штатная аудиосистема, монохромный дисплей бортового компьютера и 16-дюймовые колеса.

Более дорогие модификации 4-дверки получат 2-зонный климат, цифровую «приборку», мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, панорамную крышу и многое другое.

Стоимость базовой комплектации новой Sonata для рынка Кореи составляет 22 миллиона 190 тысяч вон или 1 миллион 300 тысяч рублей по актуальному курсу. За «топовую» версию новинки будут просить 23 миллиона 460 тысяч вон или более 1 миллиона 400 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.