Nissan Terran вышел в рестайлинговой версии

На отечественном рынке начали принимать заказы на паркетник модели Nissan Terran в исполнении 2019 года. Однако, рестайлинг у автомобиля вышел весьма условным.

Как оказалось, небольшие изменения получили только две версии из всех доступных. Главным новшеством стала система мультимедиа. Она имеет семидюймовый дисплей и несколько новых функций, включая поддержку сервисов Android Auto и Apple CarPlaу. Если же к системе подключить смартфон, то появится возможность выводить на экран всю необходимую информацию, например, навигацию. Управлять функционалом можно будет в голосовом режиме.

Ценники на новые комплектации автомобиля стартуют от 1 миллиона 116 тысяч рублей. За топовую модификацию с обновлением нужно будет заплатить 1 миллион 318 тысяч рублей. Отметим, что данная модель весьма популярна в России, хотя показателям определённо есть куда расти. В прошлом году на рынке было реализовано почти 14 тысяч экземпляров кроссоверов, тогда как Qashqai разошёлся тиражом на 9 тысяч экземпляров больше.