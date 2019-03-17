Названы самые популярные малолитражки в России

Российские аналитические агентства назвали десятку самых популярных в нашей стране автомобилей, принадлежащих малолитражному классу (А-класс).

За февраль 2019 года в РФ было реализовано 5 тысяч 338 таких машин, что на 4,6% ниже, чем было зафиксировано годом ранее.

Самой продаваемой моделью А-класса стал автомобиль Daewoo Matiz с 2 тысячами 643 экземплярами.

На второй позиции расположилась отечественная «Ока» – 1 тысяча 417 машин. ТОП-3 замкнул корейский Kia Picanto – 438 единиц.

Четвертым и пятым стали Chevrolet Spark и Peugeot 107 – 301 и 113 автомобилей соответственно.

В ТОП-10 также вошли: Smart ForTwo, Chery QQ6, Fiat Panda и Opel Agila.