Названы самые ликвидные кроссоверы и внедорожники в РФ

При выборе того или иного автомобиля покупатели часто обращают внимание на его ликвидность, поскольку чем выше данный показатель, тем с большей выгодой удастся продать его в будущем.

Аналитики составили десятку самых ликвидных моделей на российском авторынке, проведя исследование с проектом «Правильная цена».

Так, самым ликвидным кроссовером был назван Honda CR-V. За последние три года эта модель не просто не потеряла в цене, а, наоборот, подорожала на 9,76%. Таким образом, его остаточная цена составляет 109,76%).

На второй позиции расположился Renault Sandero Stepway – с 92,56% остаточной стоимости. ТОП-3 замкнула Mazda CX-5 – 90,87% остаточной цены.

Четвертым и пятым стали Ford Explorer и Chevrolet Niva – сохраняющие спустя три года эксплуатации 88,05 и 86,51% от первоначальной стоимости.

Далее идут% Kia Sportage (85,32%), Kia Sorento (85,21%), Volkswagen Touareg (84,33%) и Toyota Land Cruiser Prado (84,31%).