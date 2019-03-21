Начались продажи Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Компания Hyundai вывела на китайский авторынок новую версию кроссовера Santa Fe 2019 модельного года, отличающейся от предыдущей удлиненной колесной базой (до 2865 мм; +100 мм) и общей длиной кузова (4930 мм; +160 мм).

Визуально отличить новинку от предшественницы можно по новым бамперам, пересмотренным задним стойкам и оригинальным задним фонарям, объединенным тонкой светодиодной полоской.

Из новшеств в интерьере стоит выделить исчезновение традиционного рычага коробки передач, который заменили кнопки, а также появление третьего ряда сидений.

В арсенал Santa Fe для «Поднебесной» вошли: система беспроводной зарядки смартфонов, модернизированная мультимедийная система с голосовым управлением, сканер отпечатков пальцев для блокировки-разблокировки центрального замка и многое другое.

В моторной линейке вседорожника представлен безальтернативный 2-литровый турбированный агрегат T-GDI на 240 лошадиных сил, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом». Привод может быть как полным, так и передним.

Стоимость новинки в Китае стартует от 212 тысяч 800 юаней или 2 миллионов рублей по актуальному курсу.