На строительство ЦКАД требуются дополнительные миллиарда

Первоначальная смета по возведению ЦКАДа составлялась 313 миллиардов 200 миллионов рублей. Однако, для того, чтобы ликвидировать проблемные точки, которые могут привести к появлению пробок на ещё не построенной дороге, нужно потратить ещё 45 миллиардов. И эти средства будут выделены из федерального бюджета.

Уже давно известен факт того, что скандальная дорога не будет сдана в срок. И эту информацию подтвердили представители Счётной палаты. Напомним, что изначально трассу должны были сдать в эксплуатацию через 2 года, но теперь сроки были сдвинуты вплоть до 2024 года. И вполне возможно, что и до этого времени проблемы с ЦКАДом не закончатся.

Вся же проблема на данный момент заключается в том, что сам проект для формирования этой трассы создавался в начале текущего столетия, и за двадцать лет многое изменилось. Поэтому считать проект в нынешнем виде эффективным просто невозможно. В ходе проверки планировки оказалось, что если не исправить ситуацию в одиннадцати точках, то готовая трасса превратится в настоящий коллапс для автомобилистов, которые будут вынуждены простаивать на ней часами в пробках. Если же ликвидировать все узкие места трассы, в частности, на пятом пусковом комплексе, то таких проблем удастся избежать, но на это понадобятся дополнительные деньги.