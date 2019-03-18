Миниатюрный кроссовер Suzuki придёт на смену хэтчу за 250 000 рублей

Поступила информация о том, что официальная премьера нового кроссовера Suzuki состоится уже в текущем году.

В 2018 компания представила свою концептуальную модификацию машины Future-S. Сразу же после премьеры представители фирмы сообщили, что планируют выпустить серийную модификацию этой машины. Несколько месяцев по этому поводу не было никакой информации. Теперь же фотошпионы предоставили подтверждение слов бренда, опубликовав снимок кроссовера, который внешне очень похож на концепт, несмотря на плотный слой чёрного камуфляжа.

Габариты паркетника пока держатся в тайне, однако, уже ясно, что он будет весьма компактным. Под капотом должен находиться мотор на 1.2 литра. Ему альтернативой может выступать литровый агрегат на бензине с мощностью в 68 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой передач на 5 ступеней механического или автоматического типа.