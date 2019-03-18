Michelin представила в России новые покрышки Pilot Sport 4 SUV

Французский производитель автомобильных покрышек – компания Michelin – представила для российского рынка новые шины Pilot Sport 4 SUV. Выход в продажу новой резины приурочен к летнему сезону 2019 года.

Согласно информации, поступившей в редакцию Daily-Motor.Ru, новые дорожные покрышки Pilot Sport 4 SUV предназначены для мощных внедорожников.

В данной модели использованы новые составы резиновой смеси, обогащенной «функциональными эластомерами», что позволяет резине обеспечивать максимальный уровень сцепления на мокром покрытии.

Дополняют картину ассиметричный рисунок протектора, двойной каркас, а также арамидно-нейлоновый слой, предназначенный для лучшей стабильности на высоких скоростях.

Согласно информации, полученной от российского офиса «Мишлен», на российском рынке в 2019 году новые покрышки Pilot Sport 4 SUV будут представлены в 49 типоразмерах с 17 по 23 посадочный диаметр.