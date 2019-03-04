Mercedes показал рестайлинговый кроссовер GLC

Компания Mercedes наконец-то выпустила обновление для GLC, которого так ждали автовладельцы и теперь машина смотрится весьма эффектно на фоне своих прямых конкурентов, что однозначно отразится на увеличении продаж.

Мировой дебют обновлённой версии состоится уже завтра в Женеве. Но в сети уже появились первые фотографии модели. Машина получила шикарную диодную светотехнику. Новинка также получит оригинальную систему выхлопа, которая будет объединена с задним бампером. Завершают комплектацию двадцатидюймовые диски. Цвет кузова – серебристый графит.



В салоне будет установлена система мультимедиа с возможностью управления жестами и голосовыми командами. Приборная доска цифрового типа будет отображать всю необходимую информацию о техническом состоянии авто.

В базовую модификацию будет входить запуск мотора кнопкой, а за дополнительные деньги можно будет приобрести авто с пакетом нескольких режимов езды для экстремальных условий.

