Land Rover засудил китайцев за плагиат своих машин

Британский автомобильный концерн Jaguar Land Rover через суд добился запрета продаж в Китае клона своего кроссовера Evoque от местной компании Landwind. Концерну удалось доказать, что дизайн «Эвока» был украден и перевоплощен в модели X7.

Сообщается, что окружной суд Чаояна (Пекин) выявил в дизайне оригинального Evoque пять уникальных элементов, все из которых были скопированы Landwind. Китайская автомобильная марка будет обязана немедленно прекратить производство своего плагиат-кроссовера X7, а также выплатить Jaguar Land Rover компенсацию, сумма которой не раскрывается.

Отметим, что решение китайского суда в пользу JLR является беспрецедентным, так как крупнейшие мировые автопроизводители уже множество раз пытались судиться с местными компаниями, выпускающими визуальные копии их машин, но ни один из судебных процессов не закончился в пользу истцов.