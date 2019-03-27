Hyundai Venue показался на первых тизерах

Компания Hyundai распространила в интернете тизеры нового кроссовера модели Venue. Сообщается, что автомобиль выйдет и на мировой рынок, а его дебют должен состояться уже в апреле.

Пока что в сети можно встретить только три официальных тизера. Первый представляет собой фотографию с изображением кормы транспортного средства. А остальные – это видеоролики. Отметим, что слухи о выходе новой модели корейского производителя ходили давно, так как на дорогах неоднократно попадались тестовые образцы, проходящие испытания.





Пока что нет информации о технических характеристиках автомобиля. Однако, уже известно, что новинка станет самым миниатюрным кроссовером в серии. Инсайдеры же полагают, что автомобиль должен получить литровый турбомотор, атмосферник на 1.4 литра, а также турбодизельный агрегат на 1.6 литра.

Что касается стоимости, то есть все основания полагать, что новинка будет дешевле Creta. Более подробная информация будет раскрыта всего через несколько недель в Нью-Йорке.