Hyundai Elantra будет оснащаться новым мотором

Появилась информация об автомобиле модели Hyundai Elantra, адаптированного под Поднебесную. Как оказалось, он будет значительно отличаться от глобальной модификации.

Отметим, что данная модель получила рестайлинг ещё в прошлом году. Теперь она выделяется среди прошлых модификаций треугольными фарами и противотуманками. В некоторых странах, включая Россию, эта модель уже продаётся. А вот в Китае четырёхдверка обновилась только сейчас.

Как оказалось, для Поднебесной рестайлинг прошёл практически незаметно. Машина не получила треугольной светотехники, да и бампера остались прежними. Изменился лишь рисунок радиаторной решётки, а также была расширена линейка доступных колёсных дисков. Что касается салона, то по этому поводу пока нет никакой информации. У глобальной версии изменилась приборная доска, блок управления климат-системой, а также были установлены новое рулевое колесо и дефлекторы обдува.

Главной особенностью китайского рестайлинга является наличие нового мотора. Им станет полуторалитровый атмосферник на 115 лошадиных сил. Вероятнее всего он придёт на замену агрегату на 1.6 литра с отдачей в 130 лошадей. Продажи обновлённого автомобиля начнутся уже этим летом.