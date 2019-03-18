Ferrari хочет возродить F40 и другие культовые модели

Компания Ferrari планирует выпустить ряд легендарных моделей в современной интерпретации. Новинки должны пополнить ряды линейки Icona.

Напомним, что несколько месяцев назад компания-производитель рассказала о том, что в ближайшие 4 года выпустит на рынок сразу 15 новых моделей, в том числе кроссовер Purosangue, о котором ходит немало слухов. Ожидается, что она станет самым быстрым в своём сегменте, однако, выйдет не раньше 2022 года.

Кроме того, совсем скоро состоится презентация некогда культового автомобиля F40, который будет практически полностью копировать свою оригинальную модель. Сообщается, что мощность авто составит около тысячи лошадиных сил. Однако, тираж авто будет ограничен. По предварительным данным в продажу поступит только 1 тысяча 315 экземпляров таких суперкаров, по аналогии с количеством партии машин первого поколения. Вероятнее всего старт продаж состоится уже в будущем году.

В 2020 также вероятно появление 250 GTO. Отметим, что именно эта модель является одной из самых дорогих на вторичном рынке, ведь за неё просят более 50 тысяч долларов. Годом позже должен выйти автомобиль GTC4Lusso, который внешне будет полностью повторять дизайн первого поколения, однако, под капотом на этот раз будет установлена современная гибридная установка.