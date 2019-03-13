Дебют в России большого внедорожника Hyundai Palisade откладывается

Флагманский внедорожник компании Hyundai под названием Palisade должен был дебютировать в России в нынешнем году, однако высокий спрос на него на родном для компании южнокорейском рынке заставил «Хендэ» отложить сроки выхода этой модели в нашей стране.

По последним данным, до дилеров Hyundai в России новый Palisade доберется не в 2019-м, как предполагалось ранее, а в 2020-м.

Напомним, что официальная презентация этой модели состоялась в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе. Производство внедорожника стартовало в декабре, пишет издание 110km.ru.

За первые два месяца 2019 года на рынке Южной Корее объем реализации этой модели составил 11 тысяч 500 единиц, а очередь предварительных заказов достигла декабря. Все это заставило руководство марки пересмотреть планы по поставкам Palisade на глобальные рынки.

Отметим, что не исключается вариант, при котором новый Palisade будет локализован в России. Возможной площадкой, которая может принять на своем конвейере флагманский внедорожник «Хендэ», называют калининградский «Автотор».