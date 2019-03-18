Бюджетный кроссовер Zotye T300 добрался до дилеров в КНР

Компания Zotye начала продажи на местном, китайском рынке своего нового бюджетного кроссовера. Автомобиль получил название T300 и уже доступен для покупателей во всех дилерских центрах марки в «Поднебесной».

Новинка предлагается по цене от 45 тысяч 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет всего 450 тысяч рублей.

За эту сумму покупатель получит в свое распоряжение кроссовер с весьма неплохим оснащением: системой ABS, двумя подушками безопасности, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и задними парктрониками.

Более дорогие комплектации T300 получат светодиодные фары головного света, цифровую «приборку», электронный стояночный тормоз и многое другое.

Приводит в движение новый бюджетный «паркетник» Zotye 1,5-литровый турбированный двигатель на 142 лошадиные силы, работающий как в паре с «механикой», так и бесступенчатым вариатором. Привод автомобиля – исключительно передний.