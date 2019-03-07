Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq может доехать до России

Компания Skoda может вывести свой компактный кроссовер Kamiq на российский авторынок. Несмотря на то, то официального подтверждения данной информации нет, российский офис Volkswagen Group не исключает такой вариант, хотя признает, что данная модель больше подходит для европейского рынка из-за исключительно переднего привода и маломощных двигателей.

Компактный кроссовер «Камик» будет продаваться в «Старом Свете» с 1-литровым турбированным агрегатом на 95 и 115 «сил», а также с 1,6-литровым дизелем на 95 лошадиных сил.

Для «топовой» версии предложат 1,5-литровый бензиновый турбированный 4-цилиндровый агрегат на 150 «лошадей».

Другая ситуация складывается с кроссовером Karoq, который получит производительные двигатели и полный привод. Данная модель должна встать на конвейер в России осенью этого года, а ее продажи стартовать в конце текущего, начале 2019 года.