Автомобили Toyota будут отпугивать автоугонщиков слезоточивым газом

Японский автомобильный концерн Toyota запатентовал новую разработку своих инженеров. Речь идет о системе ароматизации салона, которая способна узнавать садящихся в салон автомобиля водителя и пассажиров, автоматически подбирая под их предпочтения ароматы.

Эта же система выступит в качестве дополнительного противоугонного устройства.

Если в машину проберется преступник и попытается запустить двигатель, система ароматизации получит сигнал от иммобилайзера, распознает в салоне чужака и выпрыснет ему в лицо слезоточивый газ.

При этом вернувшийся в машину ее законный владелец не будет страдать от остатков едкого газа, поскольку система также оборудована специальным дезодорантом, очищающим воздух от вредных примесей.

Когда новая система «выкуривания» автоугонщиков из автомобилей появится в автомобилях «Тойота», пока неизвестно.