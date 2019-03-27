Автомобили Kia в РФ получили футбольную спецверсию

Южнокорейская Kia объявила о начале продаж на российском авторынке новой спецверсии, созданной для футбольных фанатов. Новая модификация будет доступна для моделей: Rio, Optima, Sportage, Sorento Prime и Picanto.

Помимо набора дополнительных опций футбольная спецверсия предлагает покупателям таких машин эмблемы Лиги Европы и дополнительные фирменные аксессуары, в числе которых значатся дорожный набор UEFA-2019 и комплект эксклюзивных ковриков с логотипами первенства.

Выпуск особой серии автомобилей Kia приурочен к продолжению сотрудничества южнокорейской марки с Лигой Европы UEFA, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Daily-Motor.Ru.

Напомним, что компания Kia выступает официальном партнером Лиги Европы UEFA в сезонах 2018-2021 годов.