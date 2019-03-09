Автомобили Datsun стали доступны в РФ по госпрограммам

Пресс-служба российского офиса Nissan сообщила о том, что отныне автомобили Datsun, доступные для отечественных покупателей, предлагаются им с возможностью задействования госпрограмм “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”.

По мнению маркетологов “Датсун”, данные государственные программы поддержки автопрома позволят компании увеличить спрос на свои автомобили на 5-10%.

За минувший, 2018 год, дилеры Datsun в России реализовали по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль» 500 автомобилей, что соответствует 31% от всех выданных кредитов в период действия Datsun Finance.

Самым популярным автомобилем среди заемщиков в линейке «Датсун», состоящей из двух моделей, стал седан Datsun on-DO с долей в 82 процента от всех выданных кредитов компанией. Остальная часть кредитов пришлась на хэтчбек mi-DO.