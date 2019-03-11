Aston Martin DBX прошёл невероятные зимние испытания

Английский автопроизводитель в сети опубликовал новое видео, которое иллюстрирует испытания кроссовера DBX в суровых зимних условиях. Отметим, что местом для тестов был выбран Скандинавский полуостров.

В своём видео компания Aston Martin показала, что их новый паркетник полностью адаптирован даже к агрессивным погодным условиям и сможет использоваться в любую погоду, так как обладает высокими показателями управляемости и оснащён различными системами безопасности.

Отметим, что технические характеристики этого автомобиля пока что держатся в тайне. Некоторые инсайдеры полагают, что машина получит четырёхлитровый мотор, который сможет выдать до 503 лошадиных сил. Кроме того, судя по видеозаписи, машина будет оснащена системой полного привода.