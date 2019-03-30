Анонсирован премиальный минивэн от Lexus

Китайское подразделение компании Lexus опубликовало тизер новой загадочной модели японской премиальной марки. По информации местных СМИ, на изображении показана передняя часть кузова первого в истории «Лексус» минивэна.

Официальная презентация новинки должна состояться уже в апреле этого года на автосалоне в Шанхае.

Летом прошлого года Lexus направил в патентное агентство КНР запрос на регистрацию названия LM350 и LM300h для гибридной модификации.

Ожидается, что первый минивэн «Лексус» получит традиционный для марки дизайн с массивной радиаторной решеткой и узкими длинными фарами.

В моторную линейку новинки могут войти те же двигатели, которыми сейчас комплектуется Toyota Alphard – это 3,5-литровый бензиновый V6 на 301 лошадиную силу и гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» на 197 л.с.