Zotye привезет в Россию новые кроссоверы

Китайская Zotye готовит для российского авторынка две новые модели. Об этом в интервью «Автостату» сообщил гендиректор «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк.

По словам топ-менеджера российским покупателям в скором времени предложат два новых кроссовера – «паркетник» T700 и кроссовер T600 второй генерации.

В «Поднебесной» продажи первой модели стартовали еще в 2017 году. Автомобиль продают на домашнем для компании рынке с турбированными 1,8- и 2-литровыми моторами, сочетающимися с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод – только передний.

Вторая генерация кроссовера T600 вышла на рынок Китая прошлой осенью. В линейку двигателей этой модели входят два турбированных мотора – 1,6-литровый агрегат на 162 лошадиные силы и 1,8-литровый на 177 «сил».