Второе поколение Nissan Juke представят в марте в Женеве

Компания Nissan анонсировала официальный дебют второго поколения своего компактного кроссовера Juke. Новинка дебютирует весной этого года на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

Кроссовер спроектирован на базе концепта Gripz, представленного еще в 2015 году.

В качестве архитектуры для новинки выступит платформа CMF-B, которую имеет новый Renault Clio. Приводить в движение новый «Жук» будет линейка, состоящая из бензинового 1- и 1,2-литровых моторов, а также 1,5-литровый турбодизель. В качестве трансмиссии задействуют 6-ступенчатую МКПП или бесступенчатый вариатор.

В «топовой» версии новый Nissan Juke несмотря на слухи по-прежнему будет предлагаться с системой полного привода.