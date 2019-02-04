Volkswagen Tiguan получил новую версию

Volkswagen Tiguan был представлен в новой версии под названием Offroad. Цены на отечественном рынке будут стартовать от 1 миллиона 799 тысяч рублей.

Несмотря на ожидания почитателей бренда, машина получила больше декоративных особенностей внедорожника, нежели реальные технических преимуществ. Клиренс остался прежним, и составляет 200 миллиметров. Хотя, справедливости ради, стоит отметить скошенную форму бампера, благодаря чему автомобиль сможет двигаться по более специфической местности с углом наклона вплоть до 26 градусов.

Экстерьер будут дополнять шильдики с фирменным названием версии, а также ещё некоторые элементы декора, присущие внедорожникам. Что касается технических характеристик, то они остались такими же, как и у стандартной версии. Под капотом может работать мотор на 1.4 литра с отдачей в 150 лошадей или двухлитровый агрегат, форсированный до 180 лошадиных сил.

В интерьере также не стоит ждать больших изменений. Там лишь появилась обивка из более износостойкой ткани.