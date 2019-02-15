В столицу вернутся частные маршрутки

Представители администрации президента обратились к властям столицы с предложением создать в Москве частный автопарк маршрутных такси и пустить их по самым популярным направлениям.

Напомним, что уже более двух лет на улицах российской столицы не используются частные маршрутки. Вместо них по дорогам курсирует муниципальный транспорт, который унифицирован в соответствии с действующими нормами и стандартами. Его отличает синий окрас. Однако, как показывает практика, таких транспортных средств катастрофически не хватает, чтобы справиться с потоком пассажиров.

Местные жители города в 2016 году в целом положительно отнеслись к тому, что в Москве прошла реформа. Ведь все автобусы проходят регулярный техосмотр, а к их водителям предъявляются более строгие требования. Более того, все они постоянно находятся под контролем видеокамер и спутниковых систем. Но проблема с загруженностью транспорта в час пик остро стоит практически для каждого москвича.

Некоторые отмечают, что всем давно известно, на каких маршрутах ходит избыточное количество рейсов, а на каких их не хватает. И почему в профильном Министерстве не могут оптимизировать работу муниципального транспорта в течение 2 лет, остаётся загадкой.

Возможно, именно частные маршрутки, которые будут окрашены в жёлтый цвет, смогут спасти ситуацию. Но представители администрации Москвы на это предложение пока никак не отреагировали.