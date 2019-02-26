В сети появилась информация про Skoda Octavia нового поколения

Автошпионам удалось снять автомобиль Skoda Octavia четвёртого поколения во время прохождения зимней обкатки.

Сообщается, что машина была покрыта плотным слоем камуфляжа, который распространялся даже на стёкла. Таким образом можно рассчитывать на то, что внешний вид, а также интерьер машины, будет значительно обновлён. Но даже под защитной плёнкой энтузиастам удалось рассмотреть основные контуры грядущей новинки. В частности, можно говорить о том, что машина будет оснащена фарами, которые расположены в едином блоке. Судя по внешнему виду, есть основания полагать, что новинка станет крупнее, нежели версия 3 поколения.

Ходят слухи, что под капотом автомобиля будут работать три различных бензиновых мотора объёмом в один, полтора и два литра. Кроме того, ожидается расширение моторной гаммы двигателем на дизеле с объёмом в полтора литра. Однако отдача этого силового агрегата пока держится в тайне. Не исключена возможность того, что машина в новом поколении выйдет с гибридной силовой установкой.

Напомним, что премьера модели пройдёт во Франкфурте уже осенью этого года. До российского рынка машина вероятнее всего доберётся только к середине 2020 года