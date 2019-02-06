В Россию привезут дизельный кроссовер Audi Q8

Компания Audi готовится к выводу на российский авторынок дизельной версии своего кроссовера Q8, появившегося в продаже исключительно с бензиновым турбированным мотором на 340 «сил» в декабре 2018 года.

Данная информация отражена в расширенном сертификате Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для данной модели, опубликованном в базе Росстандарта.

Речь идет о 3-литровом турбодизеле TDI V6, который также ингольштадтцы устанавливают в Q7. Связку двигателю составит классическая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

О том, сколько будет стоить дизельный Audi Q8 в России, пока неизвестно. Минимальная стоимость бензиновой модификации этого кроссовера сейчас составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей.