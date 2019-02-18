В России не останется автомобилей дешевле 1 млн рублей

По мнению экспертов, 2019 год окажется для российского авторынка непростым из-за продолжающегося роста цен на автомобили. Первые предвестники грядущей ценовой гонки среди производителей произошли в январе, когда из-за очередного витка ослабления рубля и роста НДС существенно подорожали практически все бюджетные модели. К ним можно отнести Lada Vesta и Hyundai Solaris, которые в максимальных версиях впервые преодолели отметку в 1 миллион рублей.

Как пишут «Известия», продолжающееся падение рубля, а также рост инфляции провоцирует автопроизводителей на увеличение цен на свою продукцию в России. Так, например, с начала года Renault подняла цены на свои машины на 15-38 тысяч рублей, Hyundai – на 8-65 тысяч рублей, Mitsubishi – на 20-64 тысячи рублей, Citroen – на 20-100 тысяч рублей, а отечественная Lada – на 15-25 тысяч рублей.

Прогноз автомобильных аналитиков неутешителен – уже скором времени на российском авторынке нельзя будет найти новый легковой автомобиль по цене меньше, чем миллион рублей.