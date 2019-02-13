В РФ сошел с конвейера 75-тысячный Ford Kuga

Совместное предприятие Ford-Sollers отчиталось о том, что предприятие в Елабуге выпустило юбилейный, 75-тысячный экземпляр кроссовера Ford Kuga. Данная модель сходит с конвейера данного завода с 2012 года.

Юбилейным автомобилем стал переднеприводный кроссовер в спецсерии «Ультра Комфорт», приводящийся в движение за счет 2,5-литрового 150-сильного агрегата и 6-диапазонной автоматической трансмиссии.

Напомним, что на сегодняшний день кроссовер Ford Kuga доступен для российских покупателей с 2,5-литровым мотором на 150 л.с. и 1,5-литровым турбированным агрегатом EcoBoost с отдачей в те же 150 «лошадок». Для автомобиля доступна система интеллектуального полного привода. Стоимость базовой комплектации Kuga Ambiente начинается с отметки в 1 миллион 544 тысячи рублей.