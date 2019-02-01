В РФ подешевел Chery Tiggo 3, но подорожали Tiggo 2 и Tiggo 5

Китайский автопроизводитель Chery переписал ценники на свои кроссоверы в России. Часть из них подешевела, а другая часть, наоборот, стала дороже.

Так, согласно отчету проекта «Цена Авто», в январе стоимость «паркетника» Chery Tiggo 3 в трех из пяти комплектаций снизилась на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Отныне стоимость стартовой версии этой модели составляет 839 тысяч 900 рублей. Все модификации Tiggo 3 комплектуются 1,6-литровым мотором на 126 лошадиных сил.

Среди моделей, которые в январе подорожали в России, значатся кроссоверы Tiggo 2 и Tiggo 5. Как сообщает издание 110km.ru, первый вырос в цене в двух максимальных комплектациях – Luxury MT и Luxury AT, которые теперь стоят 799 тысяч 900 рублей и 859 тысяч 900 рублей соответственно. При этом стартовые комплектации Basic MT и Comfort MT остались без ценовых изменений и по-прежнему продаются за 673 и 799 тысяч 900 рублей соответственно. Кроссовер приводится в движение за счет 1,5-литрового двигателя на 106 лошадиных сил.

Что касается второго кроссовера, Tiggo 5, то он подорожал во всех комплектациях на на 20-30 тысяч рублей. Ценовая вилка этой модели теперь составляет 1 миллион 139 тысяч 900 – 1 миллион 279 тысяч 900 рублей.