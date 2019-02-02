В РФ отзывают 85 тысяч Toyota и Lexus из-за подушек безопасности

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о старте отзывной кампании в России в отношении 85 тысяч машин марок Toyota и Lexus.

Под отзыв попали модели Toyota Hilux, Toyota Auris, Toyota Corolla, Lexus ES350, Lexus GX460, Lexus IS250, Lexus IS250С и Lexus IS-F, реализованные в России в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Причина отзыва всех тих автомобилей связана с вероятностью возникновения проблем с подушками безопасности водителя и переднего пассажира, выпущенными фирмой Takata, которые могут сработать некорректно в случае ДТП.

На всех отозванных машинах будет проведена замена газогенератора подушки безопасности водителя и пассажира. Затраты на сервисную кампанию возьмут на себя Toyota и Lexus.