В марте начнут приходить штрафы за наезд на «вафельницу»

Разметка нового типа уже нанесена на сотню перекрёстков в Москве. И в скором времени те, кто наезжал на жёлтую «вафельницу», нарушая правила дорожного движения, начнут получать штрафы.

Напомним, что данная разметка была разработан специально для того, чтобы освободить дорогу для общественного транспорта, в частности, трамваев, в случае возникновения пробки, и сократить количество аварий. На жёлтую разметку запрещено заезжать автомобилистам в случае затора. За это предусмотрен штраф размером в 1 тысячу рублей. Авторы новой разметки рассчитали, что при соблюдении этих правил пропускная способность на столичных перекрёстках увеличится в среднем на 20 процентов.

В течение длительного времени в профильном ведомстве разбирались с юридическими аспектами этого вопроса, поэтому многие водители-нарушители так и не получили наказания. Однако, ситуация в скором времени изменится, и уже со следующего месяца за наезд на вафельницу «письмо счастья» не заставит себя ждать. Отметим, что основой для получения штрафа является задержка на одном участке «вафельницы» в течение 5 секунду.