В 2020 году права можно будет не возить с собой

Как и свидетельство о регистрации транспортного средства водительские права планируют перевести в электронный формат.

Напомним, что в стране в последние годы решили массово внедрять современные системы интеграции. В частности, первопроходцами можно назвать автостраховщиков, которые стали выдавать электронные полисы автогражданки. Позже стало известно о том, что страна в течение текущего года должна полностью перейти на использование электронных регистрационных документов для транспорта. Следующим в списке виртуальных документов станет водительское удостоверение. Если программа будет идти по запланированному графику, то уже в следующем году совершенно необязательно будет проверять наличие прав, выезжая из дома.

Отметим, что чиновники крайне довольны такой перспективой, так как отмечают, что нередко на дорогах складывались неприятные ситуации только из-за того, что водители не имели с собой документов на управление транспортным средством. Теперь же эта проблема будет решена, так как проверить возможности сидящего за рулём можно будет и без пластиковой карточки.

По словам представителей ГИБДД, в течение последних лет они разрабатывали специальную базу данных в цифровом виде и для того, чтобы начать проверять права в электронном формате, нужны лишь определённые поправки в законодательстве.

Эксперты же полагают, что введение электронных документов позволит бороться с поддельными правами и исключать возможность использования одного и того же удостоверения несколькими автомобилистами.