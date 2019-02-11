«УАЗ» вдвое повысил коррозионную стойкость рам внедорожников

Ульяновский автомобильный завод сообщил о том, что с февраля 2019 года начинает использовать новые лакокрасочные материалы на участке окраски рам, позволяющие вдвое увеличить коррозионную стойкость рам внедорожников марки.

По информации, полученной Daily-Motor.ru от пресс-офиса «УАЗ», 2-компонентная грунт-эмаль, внедряемая Ульяновским автозаводом, обладает улучшенными свойствами, в числе которых значатся: более высокая износостойкость, стойкость к воздействию воды, соли и агрессивных сред.

Современные лакокрасочные материалы, прошедшие процедуру проверки и полностью соответствующие современным ГОСТам уже используются для несущих систем всей модельной линейки внедорожников «УАЗ»: Патриот, Профи, Пикап, Хантер и коммерческого ряда.

Напомним, что за 2018 год концерн «УАЗ» инвестировал в улучшение качества своих автомобилей порядка 250 миллионов рублей.