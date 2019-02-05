У виновников аварий начнут отбирать автомобили

Эксперты полагают, что изъятие автомобиля у виновника ДТП позволит в дальнейшем компенсировать пострадавшим ущерб.

Не так давно законодатели решили обговорить новую жёсткую меру пресечения виновников дорожно-транспортных происшествий. В частности, на повестку дня был поставлен вопрос о том, что делать с теми водителями, которые покидаю место аварии. Прозвучало предложение о том, чтобы отнимать у таких россиян машины. В дальнейшем их можно будет реализовывать и выплачивать компенсацию пострадавшей стороне.

Инициатор этого предложения рассказал, что при аварии именно автомобиль виновника выступает в роли орудия для совершения преступления. Если же речь идёт о ДТП со смертельным исходом, то машина выступает в роли пистолета или же ножа, с помощью которого была отнята жизнь. А ведь преступникам никогда не возвращают их оружие, поэтому и водителям не стоит возвращать их машины.

Пока что данное предложение находится на рассмотрении. Эксперты же полагают, что оно весьма обоснованное и вполне может быть включено в законодательные нормы.