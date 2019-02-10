Toyota наконец-то получила поддержку Android Auto

Компания Toyota, активно отказывавшаяся от использования в своих автомобилях интерфейса Android Auto, в конце прошлого года сообщила, что все-таки будет поддерживать эту платформу, но не во всех моделях.

На днях официальные представители японской марки на автомобильной выставке в Чикаго назвали первую модель, которая получит Android Auto. Ей станет новая версия внедорожника Toyota Sequoia TRD Pro 2020, в которой установлен новый медиацентр с поддержкой Apple CarPlay, Amazon Alexa и Android Auto.

Напомним, что интерфейс Apple CarPlay стал доступен в автомобилях Toyota только год назад и только в ее флагмане Avalon. При этом Android Auto был недоступен ни в одной модели японского автопроизводителя.

Ожидается, что список моделей «Тойота», поддерживающих Android Auto, со временем будет расширен. В него должны войти новые 4Runner, Aygo, Sequoia, Tacoma и Tundra, а также европейская версия Yaris.