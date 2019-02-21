Toyota Camry – самый популярный японский автомобиль в России

Седан D-класса Toyota Camry сохранил по итогам 2018 года звание самого популярного японского автомобиля на российском авторынке. За минувший год дилеры «Тойота» реализовали в стране 33 тысячи 700 единиц этой модели, что на 20% выше, чем было в 2017 году.

На второй строчке по этому показателю идет кроссовер Toyota RAV4 – 31 тысяча 200 реализованных единиц (+5%).

ТОП-3 замыкает Mitsubishi Outlander с 24 тысячами 500 единицами (+46%).

Четвертым и пятым стали Nissan Qashqai и Nissan X-Trail – 23 тысячи 200 и 22 тысячи 900 проданных машин.

Во второй десятке расположились: Mazda CX-5 – 22 тысячи 600 штук, Datsun on-DO – 18 тысяч 200 машин, Toyota Land Cruiser Prado – 17 тысяч 600 автомобилей, Nissan Almera – 14 тысяч 600 единиц и Nissan Terrano – 13 тысяч 900 авто.

Согласно официальной статистике, за 2018 год объем продаж в России новых японских легковых автомобилей составил 335 тысяч 400 единиц.