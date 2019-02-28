Супер-минивэн “Охта” на базе ВАЗ-2108, не вышедший в продажу

Конец 80-х ознаменовался для советского автопрома большими достижениями. Автомобильная промышленность находилась на пике, что позволяло инженерам параллельно работать сразу над несколькими проектами.

Одним из таких проектов стал экспериментальный автомобиль “Охта”, разработанный на архитектуре ВАЗ-2108. Созданием машины занималось ленинградское отделение НАМИ, которое намеривалось по итогу представить автомобиль мирового уровня.

Пожалуй, самым интересным конструкторским решением этой модели, которая, к слову, была 7-местной, является необычная приборная панель, установленная на рулевой колонке. Также стоит отметить фары, интегрированные в передний бампер.

Амбициозные планы по выпуску автомобиля мирового класса были подкреплены дебютом «Охты» на автосалоне в Женеве, где эта модель удостоилась большого внимания со стороны иностранной прессы и посетителей, а также получила сразу несколько престижных наград.

Финал истории этой модели оказался весьма драматичным. При возвращении из Швейцарии в СССР таможенные службы потребовали пошлину за ввоз автомобиля, заплатить которую в связи с близостью развала страны авторам проекта не удалось. Автомобиль провел на таможенном складе несколько лет, где его практически полностью растащили на детали, а затем уничтожили.