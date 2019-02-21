Стартовали продажи обновленной Chevrolet Niva

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приступило к продажам на российском авторынке обновленной версии внедорожника Chevrolet Niva. Автомобиль 2019 модельного года оценен в сумму от 680 тысяч до 799 тысяч рублей. Сборка внедорожника осуществляется на мощностях СП «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти.

Серьезных перемен в реформенной «Ниве» не произошло. Обновленный внедорожник уже в базе обзавелся системой ABS, водительской подушкой безопасности, а также спутниковой системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Количество комплектаций Chevrolet Niva сократилось с шести до четырех: L (по цене 680 тысяч рублей), LC (729 тысяч рублей), LE (764 тысячи рублей) и GLC (799 тысяч рублей).

Из дополнительных улучшений стоит отметить улучшенную шумоизоляцию салона, что должно сделать внедорожник более комфортным.