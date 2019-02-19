Состоялась презентация Nissan Livina

Состоялась официальная премьера автомобиля Nissan Livina нового поколения, который является практически стопроцентным клоном популярного кроссвэна Xpander.

Несколько дней назад в сети появились первые шпионские фотоснимки данного автомобиля, и они значительно подогрели интерес аудитории к событию. Стоит отметить, что новинка будет доступна в трёхрядном исполнении, а также получит новые бампера, изменённый капот, оригинальную решётку радиатора. Кроме того, изменится модификация и форма светодиодных фонарей.

Что касается интерьера, то он практически полностью будет копировать оформление салона авто от Mitsubishi. В топовую модификацию войдут две подушки безопасности, а также кондиционер. В самой старшей версии система мультимедиа обзаведётся широкоформатным сенсорным экраном, а также будет доступна камера заднего вида.

Под капотом автомобиля будет работать полуторалитровый бензиновый агрегат с мощностью в 104 лошадиные силы. Он будет сочетаться с коробкой автомат 4 ступени или же с механикой на 5. В продажу поступит только переднеприводная модификация.